Путин проводит совещание по восстановлению жилья в приграничных районах. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, проводит совещание с правительством по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в приграничных районах, а также инфраструктуры, поврежденной в результате ЧС. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Совещание ранее в этот день анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в ходе встречи доклад представит вице-премьер Марат Хуснуллин. Далее состоится обмен мнениями.

«Речь идет о том, что у нас есть целый ряд регионов, где в результате нападений, бомбежек нацистских формирований из Украины были разрушены объекты инфраструктуры, частные дома, объекты общего пользования. Это всё необходимо восстанавливать. Людям нужно или восстановить, или компенсировать их потери», — отметил Песков.

Вторая категория граждан, по его словам, — это люди, которые лишились своего жилья в результате чрезвычайных ситуаций за последнее время.

Совещание проходит в режиме ВКС.