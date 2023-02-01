Генпрокуратура признала «Форум свободной России» нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала нежелательной работу в Российской Федерации литовской неправительственной организации «Форум свободной России». Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Организация, по данным генпрокуратуры, представляет угрозы конституционному строю и безопасности страны.

Информацию о решении передали в Минюст для включения организации в список признанных нежелательными в России.

На сайте организации сообщается, что «Форум свободной России» — независимая площадка оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные политические проблемы.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура России признала деятельность неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» нежелательной на территории страны.