Видео. В Кремле отреагировали на идею Матвиенко о моратории на госзакупки до конца СВО

Видео. В Кремле отреагировали на идею Матвиенко о моратории на госзакупки до конца СВО

2023-02-01 12:57:46

2023-02-01 12:57:46

2023-02-01 12:57:46

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