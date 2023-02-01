Компанию для возведения школы за 1 млрд рублей выбрали в Оренбуржье

В Оренбургской области выбрали подрядную организацию, которая займется строительством школы в селе Нежинка Оренбургского района. Контракт на разработку рабочей документации и само строительство заключен с компанией «Листпромстрой».

Стоимость работ составит 1 млрд 87 млн рублей. Заказчиком выступает районная администрация. Завершить строительство планируется до 1 июля 2024 года.

Торги объявили в ноябре 2022 года. Максимальная стоимость строительства составляла 1 млрд 109 млн рублей. На аукцион подала заявку лишь одна компания, которая предложила выполнить работы на 22 млн рублей дешевле.

Как уточняет «Урал56.Ру», будущая школа будет находиться в 400 м от берега реки Урал. В связи с этим в 2021 и 2022 годах специалисты провели все необходимые изыскания. В частности, установлено, что грунтовые воды начинаются на глубине более 6 м. Зона строительства относится к типу потенциально подтопляемого.

На территории площадью почти 38 тыс. кв. м будут расположены основное здание школы, котельная, школьный стадион, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Само здание сделают трехэтажным.