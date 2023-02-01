Новые единовременные выплаты пострадавшим в ЧС ввели в Оренбуржье

С 1 февраля в Оренбургской области вводятся единовременные выплаты пострадавшим в ЧС природного и техногенного характера. Вопрос обсуждался на прошедшем заседании регионального правительства.

По словам губернатора Дениса Паслера, подобные меры будут способствовать сокращению сроков оказания помощи тем, кто пострадал из-за ЧС.

Как поясняет 56orb.ru, выплату в 10 тыс. рублей на человека получат те, у кого в результате ЧС повреждено имущество первой необходимости. Семьям погибших во время ЧС полагается материальная поддержка в размере 1 млн рублей.

Кроме того, положена выплата и за получение вреда здоровью в зависимости от степени тяжести — по 200 тыс. или 400 тыс. рублей.

Пособия и материальную помощь будет выплачивать региональное министерство социального развития. Органы местного самоуправления создадут комиссии в случае введения режима ЧС природного или техногенного характера. Они будут проверять основания для назначения выплат, пишет РИА «Оренбуржье».