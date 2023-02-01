В Кремле отреагировали на идею Матвиенко о моратории на госзакупки до конца СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 февраля заявил на брифинге, что предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко о моратории на госзакупки до конца специальной военной операции (СВО) нужно проработать на уровне правительства.

«Мне неизвестно, были ли разговоры с главой государства. Тема была озвучена, ее, безусловно, стоить проработать на уровне правительства», — сказал Песков.

Ранее в этот же день Матвиенко заявила, что в нынешних условиях не стоит цепляться за догмы. По ее мнению, мораторий даст возможность быстро осваивать средства и у региона появится право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства социальных и инфраструктурных объектов.

При этом, по словам Матвиенко, предложение не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками. Она поручила в течение недели подготовить соответствующее обращение в правительство.

В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что правительство проверит использование бюджетных средств, которые выделялись на СВО. В частности, по его словам, правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной техники и закупки горюче-смазочных материалов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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