Имитирующие мигалки ДПС приборы установят на столбах в Башкирии

В Башкирии на столбах вдоль трасс установят приборы, имитирующие мигалки ДПС. Цель — повысить безопасность дорожного движения.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на республиканский Центр организации дорожного движения, световые панели появятся на аварийно-опасных участках, вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и у остановок.

Всего будет 28 «мигалок», большинство — на региональных и межмуниципальных дорогах. Световые панели должны привлечь внимание водителей, заставить их скорректировать скоростной режим, чтобы снизить риск аварийности на дорогах.

«Мигалки» планируется включать в темное время суток.

Ранее, 30 января, сообщалось о ДТП с двумя автобусами в Уфе, в результате которого один из них врезался в историческое здание особняка Якушевых, являющееся объектом культурного наследия. В результате ДТП пострадал один из пассажиров.