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Охотившихся на кабанов и косуль браконьеров задержали под Омском

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В Омской области задержали браконьеров, которые охотились на кабанов. У них было разрешение на добычу только одного кабана, но по факту они убили трех животных.

Как сообщает ИА «Город55», в районе деревни Новотроицк Нижнеомского района инспекторы нашли в лесу три мешка с разделанными тушами и головами кабанов. По следам от снегоходов они вышли на трех мужчин. На их одежде были следы крови. На одном из снегоходов находился мешок с разделанным кабаном.

В пресс-службе регионального управления по охране животного мира рассказали, что сотрудники природоохраны перешли на усиленный режим работы из-за участившихся случаев браконьерства. В ведомстве пояснили, что в период, когда снежный покров высокий, а наст только образуется, передвижение и добывание корма копытными животными затруднено. Им активно пользуются охотники.

В Омской области зафиксированы также факты добычи косуль, несмотря на то, что сезон охоты на этих животных в общедоступных охотничьих угодьях завершился еще в декабре.

Так, в минувшее воскресенье в Тюкалинском районе нашли двух косуль сибирских со следами огнестрельных ранений. В пресс-службе БУ «Управление по охране животного мира» ИА «ОМСКРЕГИОН» пояснили, что многие животные в это время года – стельные. В таких случаях их добыча недопустима не только по охотничьему законодательству, но и по неписанному кодексу охотника.

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