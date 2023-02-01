Рязанская область получит более 470 млн рублей на развитие туризма

Рязанская область в 2023 году получит 478,5 млн рублей на развитие туризма. Профильная комиссия Федерального собрания РФ одобрила выделение средств в понедельник, 30 января, сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

По его словам, более 71,5 млн рублей пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Также средства направят на создание туристических центров и закупку оборудования, пишет 62INFO.ru.

Еще 202 млн рублей предусмотрено на проект по внедрению специального дизайн-кода в центре города Касимов. Рязань на эти же цели получит 205 млн рублей.

Как уточняет РИА «7 новостей», Касимов и Рязань стали одними из победителей конкурса, проводимого Ростуризмом, и выиграли грант на внедрение туристского кода.

«Федеральный центр субсидирует проекты создания привлекательной туристической среды в исторических городах. <…> Цель – повышение качества жизни в регионах России, в том числе это касается и проектов, связанных с развитием туризма», — прокомментировал Макаров.

30 января сообщалось, что в Клепиковском районе Рязанской области появится первый в регионе глэмпинговый центр. Уже есть потенциальный инвестор, готовый начать строительство на берегу одного из водоемов. Предварительная договоренность с местной администрацией тоже достигнута.