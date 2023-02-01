Реку Шайтанку в ЯНАО решили пока не переименовывать

Власти ЯНАО на время отложили реализацию инициативы по переименованию реки Шайтанки в Салехарде. Правда, когда к этой идее вернутся, пока не известно, сообщил ИА «Ура.ру» источник в политическом истеблишменте.

По некоторым данным, проект федеральный, вернуться к нему собирались в этом году. Агентство направило запрос в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ пока получить не удалось.

Агентство напоминает, что реку Шайтанку собирались переименовать к открытию собора Преображения Господня. Информация об этом появилась в сентябре 2022 года и вызвала возмущение общественности.

Ранее, 31 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград.