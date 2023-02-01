Ребенок травмировал спину при катании с горки в ХМАО
В городе Лангепасе в ХМАО ребенок получил травму, катаясь с ледяной горки на городской площади. Он ударился спиной о снежный ком в конце спуска.
Как рассказали очевидцы в одном из городских пабликов, преграда сократила путь торможения и ребенок влетел в нее на большой скорости.
ИА «Ура.ру» направило запрос в администрацию Лангепаса с просьбой прокомментировать случившееся. Там не смогли предоставить оперативный комментарий.
Ранее, 31 января, сообщалось, что в Екатеринбурге умерла трехлетняя девочка, которая в детском саду зацепилась шарфом за горку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.