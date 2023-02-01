Три объекта здравоохранения реконструируют в Нерюнгри

Три крупных объекта здравоохранения начнут реконструировать в Нерюнгри (Республика Якутия) в 2023 году. Речь идет о зданиях женской консультации, кожно-венерологического диспансера и корпуса Б Нерюнгринской центральной больницы.

Работа проводится в рамках «Стратегии развития сферы здравоохранения в Нерюнгринском районе». Больнице уже выделена субсидия в размере 85,8 млн рублей на осуществление первого этапа реконструкции здания женской консультации. Строение возвели в 1985 году, с того момента ремонт не проводился. Половина здания на текущий момент не используется. После реконструкции женская консультация займет третий и четвертый этажи здания, на первых двух этажах расположится отделение профилактики. Об этом сообщает ИА SakhaNews. На время ремонта женская консультация переедет в помещения взрослой поликлиники.

Корпус Б был построен в 1984 году. Капитальный ремонт здания никогда не проводился. На текущий момент в строении располагаются лор-отделение, а также «смешанное» отделение и дежурная лаборатория. После реконструкции в корпусе расположится современный диагностический центр. На второй этаж переведут отделение сестринского ухода. Для пациентов маломобильной группы установят лифт.

В кожно-венерологическом диспансере после реконструкции расположатся шесть подразделений. На третьем этаже здания организуют отделение переливания крови. Второй этаж займут лаборатории.