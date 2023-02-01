Увеличение оттока мигрантов зафиксировали в Свердловской области

Отток граждан из Свердловской области за последние 11 месяцев увеличился в 3,4 раза. За этот период релоцировались 17 тыс. человек.

Большая часть мигрантов, 14,4 тыс., переехали в страны СНГ. Тех, кто уехал в страны дальнего зарубежья — 2,5 тыс. Это больше показателя на начало 2022 года в 4 раза, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на Свердловскстат.

При этом в регион за 11 месяцев въехали около 16 тыс. человек. Однако число уехавших превысило число приехавших. Разница составила почти 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали гражданина иностранного государства, который незаконно легализовал более 500 мигрантов. В главке МВД рассказали, что иностранец оформлял поддельные документы с мая 2021 года. Стоимость его услуг составляла от 4,5 до 6 тыс. рублей.

