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Турция не имеет данных о причастности конкретной страны к акциям с сожжением Корана

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об отсутствии данных о причастности конкретной страны к акциям с сожжением Корана
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Фото: REUTERS/RITZAU SCANPIX
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У Турции нет данных о том, что к акциям с сожжением Корана причастна какая-либо конкретная страна. Об этом 1 февраля заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

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«Мы не располагаем информацией о том, что за этим стоит какая-то конкретная страна или какая-то группа. Целью провокаторов было воспрепятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кто бы за этим не стоял, это провокация», — сказал он журналистам в Таллине.

27 января датско-шведский политик, лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит свои акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО и считает, что они возымеют эффект.

Предыдущая акция Палудана была проведена 21 января перед посольством Турции в Стокгольме, где он также устроил публичное сожжение копии Корана. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным проявлением ненависти.

23 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман. В МИД РФ также осудили сожжение Корана. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы.

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