В Польше назвали передачу Киеву истребителей F-16 слишком сложным мероприятием

Передача Киеву истребителей F-16 — слишком сложное мероприятие. Об этом заявил в эфире Польского телевидения 1 февраля замминистра обороны Польши Марчин Очепа.

Он подчеркнул, что политического решения о передаче истребителей нет. Однако у Киева есть длинный список оружия, которое они хотят получить и постоянно согласовывают потребности с союзниками.

Говоря об F-16, Очепа отметил, что это не обычная передача оружия.

«Это не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки», — сказал он.

Замминистра также объяснил, что обучение пилотов для этого истребителя длится очень долго. В срочном режиме это может занять полгода, в нормальном — значительно дольше. Кроме того, по его словам, нужно учитывать инфраструктуру и логистику.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что США передает Украине огромное количество вооружений даже без учета истребителей F-16.

Вместе с тем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности передать Украине F-16, уточнив, что еще не получал соответствующих запросов от Киева. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

При этом бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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