Объем военной помощи Вашингтона Киеву составил $27 млрд, однако это не спровоцировало бум среди военных подрядчиков минобороны США из-за неспособности предприятий удовлетворить запросы и сложного механизма закупок вооружений. Об этом 31 января сообщает издание The Wall Street Journal.

По мнению журналистов издания, одной из главных проблем для оружейных предприятий является разрыв между заявлениями Пентагона о том, какой размер военной помощи он намерен предоставить Киеву, и тем, на какую сумму он фактически заключает сделки. По словам автора статьи, пока США обещают предоставить военной помощи практически на $30 млрд, на данный момент минобороны США заключило контрактов только на $10 млрд.

По информации газеты, корпорация Lockheed Martin Corp., занимающаяся производством противотанковых ракет Javelin и ракетных установок HIMARS, сообщила о том, что ожидает сокращения годовых продаж уже второй год подряд. Такая же ситуация наблюдается у Raytheon Technologies Corp., партнерской компании для Lockheed по производству Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Все это происходит на фоне того, что у обеих компаний наблюдается примерно 30-процентный рост цен на акции по итогам минувшего года.

Также отмечается, что, когда минобороны США оформили заказ на новую партию ПЗРК Stinger у Raytheon, это стал первый заказ от властей США за 18 лет.

По словам исполнительного директора Raytheon Грега Хейса, к декабрю 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили все те запасы «джавелинов», которые компания производила в течение пяти лет, и запасы «стингеров», которые производились в течение 13 лет.

Автор статьи отмечает, что оружейные компании стараются справиться с новым объемом заказов, однако на данный момент им мешают нехватка рабочей силы, а также производственные сложности, связанные с необходимостью оперативно расширять производство.

30 января американский лидер Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву.

25 января в пресс-службе Пентагона сообщили, что объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.