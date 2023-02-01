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Junge Welt: президент Бразилии нанес Шольцу двойную пощечину своими заявлениями по Украине

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Президент Бразилии Лула да Силва, представляя свою позицию по Украине, отвесил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу двойную пощечину. Об этом 1 февраля пишет немецкое издание Junge Welt.

В публикации отмечается, что первой пощечиной Шольцу от да Силвы стала его незаинтересованность в поставке оружия Украине. Как отмечал бразильский президент, его страна — страна мира.

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Второй пощечиной, по мнению авторов статьи, был отказ Бразилии осудить Россию. Кроме того, да Силва выступил за проведение переговоров и урегулирование конфликта.

В Junge Welt полагают, что да Силва позиционирует Бразилию как самостоятельный полюс силы.

На переговорах с Шольцем да Силва предложил создать по Украине многосторонний формат по примеру G20. Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что идею можно реализовать, однако нужно, чтобы киевский режим перестал слушать «окрики из Вашингтона».

Он добавил, что «накапливание конструктивного подхода в глобальной политике может по крайней мере остудить пыл государств-ястребов, которые всячески накачивают Украину оружием и подталкивают ее к продолжению боевых действий».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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