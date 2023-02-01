Больше 14 млн рублей направят на ремонт домов культуры в Приамурье

Власти Амурской области направят 14,3 млн рублей в 2023 году на ремонт и модернизацию домов культуры. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное правительство.

Работы будут вестись в рамках программы «Местный дом культуры». Ремонт пройдет в двух учреждениях — в селе Саскаль и селе Ушаково Шимановского муниципального округа. Новое оборудование и мебель закупят для 12 учреждений. Средства выделены из местных, областного и федерального бюджетов.

На обновление материально-технической базы потратят 9,1 млн рублей, уточняет ИА PriamurMedia. В частности, для домов культуры закупят световое оборудование и кресла.