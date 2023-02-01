ФСБ опубликовала кадры с признанием задержанных на Урале подозреваемых в терактах

Задержанные по подозрению в терроризме в Свердловской области дали признательные показания в поджоге электрощитовых на железной дороге. Об этом они рассказали на допросе, видео которого 1 февраля распространила пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Задержан за поджог электрощитовых на ж/д путях», — сказал один из задержанных.

Он сознался в содеянном и уточнил, что влияние на него оказала украинская сторона. Второй задержанный также признался в нанесении ущерба.

Также в видео ФСБ есть кадры задержания подозреваемых.

О задержании трех человек по подозрению в подготовке и совершении терактов на ж/д инфраструктуре в Свердловской области стало известно ранее в этот день.

В ходе обысков у задержанных обнаружили и изъяли «орудия совершения преступлений», а также символику украинского националистического вооруженного формирования.