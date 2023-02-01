Видео. Матвиенко предложила до конца СВО наложить мораторий на закон о госзакупках

Видео. Матвиенко предложила до конца СВО наложить мораторий на закон о госзакупках

2023-02-01 11:12:29

2023-02-01 11:12:29

2023-02-01 11:12:29

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru