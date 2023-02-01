Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
Политика
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Экономика
«Газпром» увеличил транзит через Украину до 29,4 млн куб. м в сутки
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Политика
Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО
Армия
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Мир
Старейший участник Олимпийских игр Сьенра скончался в возрасте 107 лет
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Армия
Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине
Сюжет:

Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я бы предложила с учетом нынешних условий <...> не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Ред.)», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда в среду, 1 февраля.

«Мы всё скажем врагу из своих орудий»
Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов, освобождающих Марьинку

Она отметила, что мораторий даст возможность быстро осваивать средства и у региона появится право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства социальных и инфраструктурных объектов.

При этом, по словам Матвиенко, предложение не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками. Она поручила в течение недели подготовить соответствующее обращение в правительство.

Кроме того, в том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство проверит использование бюджетных средств, которые выделялись на СВО. Он уточнял, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной техники и закупки горюче-смазочных материалов.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023