Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я бы предложила с учетом нынешних условий <...> не цепляться за какие-то догмы. Может быть, наложить мораторий на закон («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». — Ред.)», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда в среду, 1 февраля.

Она отметила, что мораторий даст возможность быстро осваивать средства и у региона появится право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства социальных и инфраструктурных объектов.

При этом, по словам Матвиенко, предложение не отменяет контроля правоохранительных органов за госзакупками. Она поручила в течение недели подготовить соответствующее обращение в правительство.

Кроме того, в том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство проверит использование бюджетных средств, которые выделялись на СВО. Он уточнял, что правительство запланировало проверить финансирование ремонта и производства вооружений, военной техники и закупки горюче-смазочных материалов.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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