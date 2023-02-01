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СМИ написали о возможной встрече Байдена с Зеленским в Польше

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время февральской поездки в Польшу. Об этом 1 февраля сообщила Dziennik Gazeta Prawna.

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По информации издания, в качестве возможного места встречи рассматриваются Варшава и приграничный Жешув.

«Украинский президент представит план мирного урегулирования из десяти пунктов и призовет организовать посвященную Украине международную конференцию», — сообщил дипломатический источник в Киеве.

Также планируется, что стороны обсудят дальнейшие военные поставки Украине.

Ранее, 30 января, Белый дом подтвердил намерение Байдена посетить Польшу. При этом сроки визита не уточняются.

До этого, 27 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон намерен отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России по защите Донбасса. Однако, по ее словам, в настоящий момент администрация не планирует визит Байдена в Европу в это время.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер, «когда придет время», может посетить Украину.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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