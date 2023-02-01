В московском подъезде ограбили сотрудницу МВД

Неизвестный ограбил и избил замначальника департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Светлану Елисееву.

По данным «Известий», нападение произошло в подъезде жилого дома, куда мужчина проник вместе с Елисеевой. Он ударил женщину в лицо, отнял сумку, продолжил ее избивать, скинув с лестницы, а затем сбежал.

Добычей грабителя стали смартфон, кошелек с 1,5 тыс. рублей, банковские карты, наушники и удостоверение сотрудника МВД.

Пострадавшая была доставлена в больницу.

16 января сотрудники полиции из Москвы в гражданской одежде похитили лейтенанта полиции в подмосковной Электростали. Они нанесли потерпевшему несколько ударов по телу, после чего насильно усадили в машину. Похитители потребовали выкуп в размере 500 тыс. рублей.