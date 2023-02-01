Позиция президента Бразилии Лулы да Силвы по поставкам оружия Киеву и отношениям с Россией стала «пощечиной» для канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет 1 февраля газета Junge Welt.

«Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине», — напоминается в статье.

При этом в публикации отмечается, что Германия утратила статус миролюбивой державы, превратилась в находящееся в состоянии войны государство.

Кроме того, бразильский президент во время переговоров с Шольцем не стал осуждать Россию, а выступил за урегулирование конфликта мирным путем. Издание приходит к выводу, что да Силва позиционируют Бразилию в качестве самостоятельного полюса силы.

31 января Лула да Силва после общения с Шольцем предложил создать в вопросе решения украинского кризиса многосторонний формат по примеру G20.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков отметил, что эта идея вполне реальна, но для этого нужно, чтобы Киев перестал слушать «окрики из Вашингтона».

Помимо прочего да Силва наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине, несмотря на просьбу со стороны немецкого правительства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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