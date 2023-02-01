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В Туве могут запустить льготную ипотеку под 2%

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Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
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Для жителей Тувы планируется запустить специальную ипотечную программу, по которой можно оформить кредит на покупку квартиры в новостройках по ставке до 2%. Об этом сообщила пресс-служба ДОМ.РФ по итогам рабочей встречи генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко и главы Тувы Владислава Ховалыга.

Как разъяснили в ДОМ.РФ, программа должна будет действовать до 1 июля 2024 года. Получить льготную ипотеку по низкой ставке сможет любой житель Республики Тыва. Особые требования и критерии для участия в программе не предусмотрены. Оформить кредит в одном из банков можно будет на сумму до 6 млн рублей.

«До 2026 года в Туве планируется построить около 5000 новых квартир. Важно, чтобы жители республики, которые хотят улучшить жилищные условия, могли купить жилье на выгодных условиях, с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Сейчас средняя ставка по ипотеке в Туве составляет почти 9%, а в рамках новой льготной программы — до 2%. Такие условия по ипотеке с господдержкой сейчас предлагаются только в рамках Дальневосточной ипотеки. С учетом этого нагрузка на семейный бюджет у участников программы будет минимальная», — отметил Виталий Мутко.

В регионе также планируется применить механизм облигаций для создание новой инфраструктуры, в том числе проекта строительства магистральных сетей водоотведения для застройки территорий микрорайона Преображенский в поселке Каа-Хем. Реализация проекта позволит обеспечить необходимой инфраструктурой почти 700 семей.

По словам главы республики, в Туве наращиваются темпы жилищного строительства, разработаны несколько проектов комплексной застройки территорий. «По льготному кредитованию сегодня мы убедились, что ДОМ.РФ готов выступить операторами программы при положительном решении вопроса», — сказал Владислав Ховалыг.

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