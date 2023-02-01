ФСБ задержала на Урале совершавших теракты на железной дороге украинских агентов

В Свердловской области задержаны три человека по подозрению в подготовке и совершении терактов на ж/д инфраструктуре. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемые устраивали теракты за денежное вознаграждение. О каких именно случаях идет речь, не уточняется.

В ходе обысков у задержанных обнаружили и изъяли «орудия совершения преступлений», а также символику неназванного украинского националистического вооруженного формирования.

Кроме того, у них обнаружили схемы расположения объектов Свердловской железной дороги (филиал РЖД).

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

30 января сотрудники ФСБ задержали трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных лиц из мессенджера Telegram. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

23 января на Северном Кавказе был задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт по заданию киевских спецслужб. Задержанный сознался в намерении совершить теракт. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.