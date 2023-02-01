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«Газпром» увеличил транзит через Украину до 29,4 млн куб. м в сутки

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Газпром» увеличил 1 февраля транзит природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на Украине до 29,4 млн куб. м. Об этом в этот день сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 29,4 млн куб. м на 1 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — рассказал он журналистам.

Объем газа через ГИС «Суджа» по сравнению с предыдущим днем вырос на 20%, или на 4,9 млн куб. м.

Ранее поставки газа через газотранспортную систему Украины держались на уровне 40–43 млн куб. м в сутки, но в январе они постепенно опустились до 24,4 млн куб. м в сутки. Примерно такой объем прокачки сохранялся с 20-го числа.

Украина в мае 2022 года завершила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится под контролем РФ. В итоге для транзита газа в Европу остался лишь один вход — ГИС «Суджа». Как подчеркнул «Газпром», перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

22 ноября «Газпром» сообщал о том, что на Украине оседает транзитный газ из России для Молдавии. Объем газа, который подается «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через украинскую территорию, выше физического объема, передаваемого на границе Украины с Молдавией.

6 августа в Совфеде сообщили, что считают Украину небезопасной для транзита любых товаров, в частности российского газа.

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