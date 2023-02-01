«Аэрофлот» инициирует изменения в федеральные правила в части ручной клади

Компания «Аэрофлот» планирует инициировать пересмотр Федеральных авиационных правил в части провоза ручной клади. Об этом журналистам сообщил 1 февраля генеральный директор авиапредприятия Сергей Александровский.

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин уточнил, что изменения коснутся габаритов допустимой к провозу ручной клади.

«Мы (с Ространснадзором. — Ред.) одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы <...> будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», — сказал Александровский.

Он отметил, что неоднозначность трактовки правил в вопросе провоза ручной клади отражается на эффективности бизнес-модели и приводит к увеличению стоимости полета.

13 января Верховный суд постановил, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

При этом в «Победе» 20 января заявили, что сохранят габариты своей ручной клади даже после решения Верховного суда, обязывающего устранить двойные стандарты перевозчика.