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Турция выступила против вхождения новых военных судов в Черное море

Глава МИДа Чавушоглу: Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом 1 февраля заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

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«Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море», — сказал он на мероприятии в Будапеште.

Чавушоглу также призвал Украину и Россию к мирным переговорам и напомнил о готовности Турции выступить в качестве посредника.

«У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем конфликт, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО к диалогу с Москвой», — добавил он.

Весной 2022 года Турция официально информировала Россию и Украину о том, что применит ст. 19 Конвенции о запрете на проход военных кораблей через Дарданеллы и Босфор.

Тогда же Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 января этого года заявил, что его стране удалось избежать проблем в бассейне Черного моря благодаря строгому соблюдению Турцией Конвенции Монтрё, которая устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств.

Ранее, 29 ноября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» оценил возможности НАТО усилить присутствие в Черном и Балтийском морях. По его словам, если Турция сохранит приверженность Конвенции Монтрё, флоту США будет крайне сложно увеличить свое присутствие в Черном море.

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