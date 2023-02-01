Скончался находившийся под следствием бывший глава минобра Оренбургской области

Находившийся под следствием бывший глава министерства образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов скончался на 66-м году жизни. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Как рассказала собеседница агентства, информация о смерти экс-министра поступила утром. Причины смерти, а также дата прощания с Лабузовым на данный момент неизвестны.

Сообщается, что Лабузов находился под подпиской о невыезде, так как был под следствием по ряду обвинений по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере). Известно, что бывший министр не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Следствие предполагает, что с 2010 по 2018 год Лабузов получал взятки имуществом, услугами, а также заключал контракты на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными компаниями.

Ранее, 30 января, сообщалось, что в Артеме бывшую сотрудницу таможни будут судить по делу о взятке. По версии следствия, в 2022 году экс-сотрудница отдела таможенного оформления и таможенного контроля Дальневосточного таможенного поста получила 25 тыс. рублей от коммерческой организации за содействие в быстром оформлении декларации на ввоз товаров в Россию. Женщине предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Дело передано в суд.