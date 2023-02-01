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В Калужской области задержали наркокурьера с 40 свертками героина

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Наркокурьера с 40 свертками героина удалось задержать правоохранителям в Калужской области. Об этом в среду, 1 февраля, пишет газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Мужчина перевозил наркотики общим весом около 6 г в своем авто. Наркотики предназначались для сбыта на территории области. Сотрудники наркоконтроля задержали наркокурьера по наводке.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

30 января Солнцевский суд Москвы отравил под арест до 26 февраля россиянку, пытавшуюся провезти в своем желудке почти полкило кокаина. Девушка была задержана таможенниками в столичном аэропорту Внуково 25 января, куда она прилетела из Стамбула.

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