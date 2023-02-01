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МИД РФ призвал международные организации повлиять на Киев в вопросе УПЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва призывает международные правозащитные организации повлиять на Украину в вопросе обеспечения нормального функционирования Украинской православной церкви (УПЦ).

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Об этом 1 февраля заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

«Призываем международные правозащитные организации оказать влияние на зарвавшиеся киевские власти и обеспечить нормальное функционирование канонической православной церкви на Украине», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Аскальдович также заявил, что Украина и Запад пытаются разделить русских и украинцев по признаку религии, несмотря на решение УПЦ о независимости от Московского патриархата.

17 января на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую УПЦ. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, украинский лидер Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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