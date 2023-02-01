СМИ сообщили о планах Испании передать Украине до шести танков Leopard 2

Испания намерена передать Украине от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом 1 февраля написала газета El País.

По словам источника в правительстве, окончательное количество будет зависеть от состояния боевых машин, хранящихся в Сарагосе. Всего на этом складе находятся 53 танка.

Сейчас министерство обороны Испании ведет переговоры о срочном восстановлении техники. Стоимость ремонта может превысить €0,5 млн за единицу. Предполагаемый срок восстановления составит 2,5 месяца и соответствует курсу подготовки украинских военных. Его планируют организовать также в Сарагосе.

Испания также готова предоставить комплекты запасных частей для Leopard 2, но при этом не будет поставлять 120-миллиметровые снаряды для танков, так как не производит их сама.

Ранее, 25 января, газета El País сообщила, что Испания присоединится к плану европейских союзников снабдить Украину танками Leopard. По данным издания, в общей сложности на вооружении королевства находятся 347 таких танков. Как указал премьер-министр Педро Санчес, Мадрид будет сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками, и в первую очередь с Европой.

Ранее в этот день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Вслед за этим решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине помимо Испании заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. По подсчетам украинских СМИ, Киев может получить до 113 танков Leopard 2 от разных стран.

За день до этого, 24 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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