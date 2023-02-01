В Запорожской области рассказали о стратегии ударов ВСУ по объектам региона

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области не бессистемны, а являются частью плана по нарушению снабжения российских сил. Об этом сообщил 1 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вот тот же недавний удар по мосту под Мелитополем — это качественные системные действия по нарушению путей снабжения как мирного населения, так и армии. И неважно, что есть объездные дороги: для армии очень важна ритмичность поставок», — он в эфире телеканале RT.

Он добавил, что и другие удары украинской армии по объектам инфраструктуры — тоже часть единой стратегии.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ отошли с первой линии обороны в Запорожской области. Российские войска после этого, по его словам, заняли более выгодные позиции.

29 января временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные целенаправленно нанесли удар по гражданскому объекту — мосту под Мелитополем. В результате этой атаки пять человек погибли, четверо пострадали.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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