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Путин отметил усилия патриарха Кирилла в духовной поддержке российских воинов

Путин: РПЦ под предстоятельством патриарха Кирилла остается с народом, делит с ним тяготы сложного времени
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин 1 февраля направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму по случаю его 14-й годовщиной интронизации. Текст опубликован на сайте Кремля.

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В поздравлении глава государства обратил внимание на неустанный труд патриарха Кирилла и отметил, что он является примером преданного служения Русской православной церкви (РПЦ), людям и Отечеству.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, церковь под вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей», — подчеркнул Путин.

Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя в Москве. Он был избран предстоятелем РПЦ после кончины патриарха Алексия II.

5 января 2023 года патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он обратился ко всем сторонам конфликта и призвал их «прекратить огонь и установить рождественское перемирие» с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Перемирие с российской стороны было выполнено.

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