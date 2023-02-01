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В Херсонской области обнаружили тайник с сотнями мин для диверсий

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Фото: «МВД Медиа»
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Полицейские нашли в Херсонской области подготовленный для диверсий тайник с сотнями мин. Об этом в среду, 1 февраля, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Тайник находился в яме в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. Внутри было более 250 минометных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов.

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«Также артиллерийский порох и взрыватели. Предварительно установлено, что оборудованный рядом с районом боевых действий схрон, вероятно, предназначался для совершения диверсий», — говорится в заявлении.

Более 100 мин были подготовлены к боевому применению.

Полицейские и взрывотехники уничтожили обнаруженный арсенал.

В конце января тайник украинской диверсионно-разведывательной группы с оружием и взрывчаткой был найден в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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