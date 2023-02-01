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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в среду

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В среду, 1 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с осадками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием очередного циклонического вихря, выходящего с запада на территорию Прибалтики», — сообщил специалист.

В городе прогнозируется небольшой снег. На дорогах образуется гололед, отмечает 78.ru.

Столбики термометров в этот день покажут около нуля градусов. Такая температура — заметно выше климатической нормы.

Ветер — южный, 3 – 8 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание.

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