Родригес показал подготовку к бою с Гаджи Автоматом

Бразильский боец Фернандо Родригес показал подготовку к бою против Гаджи Автомата Наврузова. Спортсмены встретятся на ринге в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 17 февраля.

Родригес проводит время в спортзале, где оттачивает мастерство нанесения ударов. Для него поединок с Гаджи Автоматом станет шансом реабилитироваться после проигрыша Владимиру Минееву в ноябре 2022 года. Тогда их бой стал главным также в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин победил в третьем раунде, отправив бразильца в нокаут.

Открытие сезона 2023 года «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 17 февраля в Минске. В этот вечер пройдет четыре поединка, которые будут вестись по правилам кикбоксинга.

Одним из самых ожидаемых событий вечера станет бой Петра Романкевича и Сауло Кавалари. Также на ринге сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес. Их состязание пройдет в статусе реванша, так как в августе 2022 года спортсмены уже встречались и бой завершился победой Родригеса.

Кроме того, в рамках турнира сразятся звезда поп-ММА Артем Тарасов и чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян. В четвертом бою встретятся Ислам Муртазаев и Сергей Пономарев.

Телеканал РЕН ТВ будет вести прямую трансляцию турнира, которая начнется 17 февраля в 23:00 мск.