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Священник погиб при ударе ВСУ из HIMARS по монастырю в селе под Угледаром

Украинские боевики нанесли удар из HIMARS по монастырю в селе под Угледаром, погиб священник
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Diana Cossaboom
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Священник погиб, монахиня получила тяжелые ранения в результате удара украинских боевиков из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 1 февраля, сообщает администрация Волновахского района.

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Речь идет об обстреле Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. По данным властей, он произошел накануне. Пострадал сестринский корпус. Одна из монахинь, которой 83 года, получила тяжелые ранения, за ее жизнь борются врачи, пишет ТАСС.

Украинские войска не первый раз наносят удар по этому монастырю, за время конфликта он получил серьезные разрушения.

Продолжаются обстрелы и других населенных пунктов Донбасса. Так, ночью сообщалось об обстреле Донецка. Вооруженные силы Украины нанесли удары по Киевскому району города, было выпущено девять снарядов натовского калибра 155 мм.

О пострадавших не сообщалось.

31 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что украинские войска надо отодвинуть не просто к границам республики, а на такое расстояние, с которого они не смогут наносить удары по территории российского региона.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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