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В Неваде прошла консульская сессия по вопросам выдачи загранпаспортов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Консульский отдел посольства России в США провел выездную консульскую сессию для граждан РФ в Лас-Вегасе, штат Невада.

Мероприятие проходило с 29 по 31 января. Оно было посвящено вопросам оформления заграничных паспортов, а также актов о личной явке для продолжения выплаты пенсий. Сессию посетило около 500 человек.

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Еще одна консульская сессия пройдет 2 февраля в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Граждане, проживающие в других штатах, также могут посетить прием.

Ранее, 4 ноября, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что объективные причины и отсутствие виз с американской стороны приводят к тому, что персонал российских консульских учреждений в США сокращается.

14 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил Вашингтону о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства РФ. По его словам, данный принцип является константой, которую должны всегда иметь в виду в США, когда у американских властей возникает соблазн предпринять что-нибудь еще, что могло бы, по их мнению, «усилить давление на Москву».

Взаимоотношения РФ и США серьезно ухудшились с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Данное решение стало ответом на участившиеся обстрелы со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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