В Пентагоне с недоверием встретили отказ Байдена передать Украине истребители F-16

Отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16 вызвал неоднозначную реакцию в американском министерстве обороны. Об этом во вторник, 31 января, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне отметил свое разочарование решением американского лидера, поскольку в ведомстве хотели бы решительнее помогать Украине.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подчеркнул, что поставками танков M1 Abrams Вашингтон оказал краткосрочную помощь Киеву. Он добавил, что конфликт на Украине динамичен, в связи с чем и характер военной помощи от США может еще измениться по мере необходимости.

Собеседники издания напомнили, что ранее администрация Байдена отказывалась поставлять Украине танки, однако впоследствии меняла свое решение. Поэтому полностью отвергать вероятность поставок истребителей Украине в будущем нельзя.

Ранее в этот день бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения. В связи с этим Риттер подчеркнул, что украинские Военно-воздушные силы просто на справятся с зарубежной техникой.

30 января Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву. В ходе общения с журналистами у Белого дома американского президента спросили, планирует ли Вашингтон передать F-16, на что тот ответил отрицательно.

Однако за день до этого американский лидер объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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