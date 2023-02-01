В США предложили Украине купить ударные беспилотники за один доллар

Американская компания General Atomics предложила Украине купить два разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper за один доллар. Об этом 31 января рассказала газета The Wall Street Journal.

При этом стоимость подготовки и транспортировки аппаратов составит $10 млн, а техническое обслуживание обойдется в $8 млн в год. При этом рыночная стоимость беспилотника доходит до $30 млн.

Ранее, 21 декабря, газета Politico сообщила, что украинская делегация во главе с лидером страны Владимиром Зеленским намеревалась просить на встрече с президентом США Джо Байденом ракетные системы большой дальности и разведывательно-ударные беспилотники, в том числе MQ-9 Reaper.

До этого, 9 декабря, сообщалось о том, что руководство Военно-воздушных сил США с марта не могло договориться с Пентагоном насчет возможных поставок Украине беспилотников MQ-9 Reaper.

Этот беспилотник известен тем, что с его помощью в январе 2020 года был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники Киеву на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято из-за президентом России Владимиром Путиным обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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