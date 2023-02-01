На юго-востоке Москвы после пожара в квартире нашли двух убитых мужчин

Двое мужчин, тела которых были найдены в сгоревшей квартире на юго-востоке Москвы, были зарезаны ножом. Об этом 1 февраля сообщила столичная прокуратура.

«Около 5 часов утра в квартире жилого дома на улице Чистопольская произошел пожар, после тушения которого обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Один из мужчин — хозяин квартиры 1963 г.р., личность второго устанавливается», — указывается в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке столицы. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Другие подробности произошедшего уточняются.