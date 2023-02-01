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WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ из-за блокирования инспекций

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Госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «блокирование» Россией инспекции с американской стороны. Об этом 31 января сообщила газета The Wall Street Journal.

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«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», — говорится в докладе госдепартамента.

Как отметили в США, определение о «несоблюдении» единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с момента вступления соглашения в силу.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

По его словам, Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон в свою очередь «самым грубым и циничным образом» не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

В январе 2021 года президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий до 5 февраля 2026 года. Вместе с тем ситуация изменилась после начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Так, 30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что консультации с США по ДСНВ Москва перенесла на фоне враждебности со стороны Вашингтона.

В тот же день директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.

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