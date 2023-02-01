Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о готовящейся забастовке в Великобритании
Общество
Ленский мост в Якутии могут построить до конца 2027 года
Мир
Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов
Общество
В Якутии подключили к газу каждый шестой населенный пункт
Армия
Военная полиция ВС РФ обезвредила взрывное устройство ВСУ в зоне СВО
Мир
В Турции заявили об опытах над украинцами в биолабораториях США
Мир
В Минобороны заявили о попытке Запада провести ментальный блицкриг
Происшествия
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6,5 км
Общество
Новые геймпады Sony начали продавать в России с двойной наценкой
Мир
Нарышкин указал на увеличение поставок наступательных вооружений Киеву
Спорт
Сергей Карякин поддержал переход Федерации шахмат России в Азию
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

Два человека погибли в результате пожара в Москве

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023