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Сюжет:

Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в начале украинского кризиса ему поступило предложение выступить посредником. Об этом он сказал 31 января в интервью телеканалу CNN.

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«Меня попросили об этом на ранних стадиях конфликта на Украине», — сказал Нетаньяху.

При этом он отметил, что на тот момент «являлся лидером оппозиции».

Однако премьер Израиля ушел от ответа на вопрос о том, кто выдвинул соответствующее предложение. Нетаньяху подчеркнул, что «не стремился к этому», поскольку просьба имела неофициальный характер.

По его словам, он перенаправил вопрос к премьер-министру Израиля, которым тогда был Нафтали Беннет, но тот не справился.

Также Нетаньяху сообщил, что Израиль изучает альтернативные варианты помощи Украине, помимо гуманитарной. При этом США забрали 250 тыс. боеприпасов, размещенных ранее на территории Израиля, и передали их Киеву. В свою очередь, премьер-министр Израиля уточнил, что на этот счет у него нет возражений.

Ранее, 17 января, газета The New York Times узнала, что Вашингтон и Тель-Авив достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля. Согласно информации источников издания, американская сторона обещала восполнить запасы, а также организовать немедленную поставку боеприпасов в случае острой необходимости.

Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 января заявил, что Нетаньяху может стать посредником между Россией и Украиной, когда придет время для переговоров.

29 декабря в МИД РФ заявили о готовности к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху и развитию российско-израильского партнерства. В этот же день был окончательно сформирован новый кабинет министров Израиля.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра и указал, что высоко оценивает личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между двумя странами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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