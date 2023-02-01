Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов увидел противоречие в позиции США по лабораториям на Украине, которая сводится к утверждению о том, что военные специалисты якобы занимались «предотвращением пандемии». Его слова приводит Telegram-канал диппредставительства в среду, 1 февраля.

«Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — сказал Антонов.

Как отметил посол, заявление Белого дома о том, что лаборатории были деактивированы до начала боевых действий на Украине, говорят о попытке предотвратить попадание результатов исследований в руки российских военных.

По словам Антонова, Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации США программ двойного назначения. Наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами территории страны. В качестве примера Антонов привел тот факт, что с 2019 года Вашингтон проводил на Украине опыты с ВИЧ-инфекцией, целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения.

Посол предупредил, что рано или поздно Вашингтону придется ответить на поднятые Россией вопросы.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби признал, что американцы проводили ряд исследований с украинскими коллегами в сфере «предотвращения пандемии» на территории Украины. При этом он опроверг ведение специалистами из Соединенных Штатов Америки военно-биологических разработок.

Ранее, 30 января, глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что американские власти с 2015 года изучали способы передачи коронавируса от животных к человеку, а также патогенные свойства возбудителя COVID-19.

В тот же день начальник войск РХБЗ сообщил об экспериментах США, связанных с ВИЧ-инфекцией, которые также проходили на Украине.

23 января сопредседатель комиссии Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде рассказала, что на Украине было выявлено не менее 50 биолабораторий США.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. До этого, 2 ноября, стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай. Против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.