Россия сохранит свое влияние в мире, а знанием русского языка останется перспективным навыком в будущем. Такое мнение во вторник, 31 января, выразил бывший посол США в Москве Джон Салливан во время выступления, организованного Джорджтаунским университетом.

У экс-дипломата спросили будет ли Россия в будущем крупным политическим центром.

«Будут ли они крупным игроком? Да. Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно», ― ответил Салливан.

Экс-посла также спросили, почему тот начал учить русский язык, на что тот ответил, что был очарован русской культурой и очень любит Россию.

Рассуждая о перспективах завершения конфликта на Украине, Салливан провел параллель с историей конфликта в Северной Ирландии.

«Это в течение долгого времени будет гораздо большей, зияющей раной в плане насилия на Европейском континенте», ― пояснил он.

Ранее в этот день глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что антироссийские санкции обернулись крахом, пытаясь отрезать Россию от мира. Нерадько подчеркнул, что Россия продолжает сотрудничать и работать с дружественными ей странами, организациями по всему миру, поскольку это тесно связанная система взаимоотношений.

25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры, в отличие от стран Запада, отменяющих русского композитора Петра Чайковского. Российский лидер подчеркнул, что в России невозможно будет отменить Бетховена, Баха или О. Генри.

До этого, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе невозможно отменить русскую культуру, поскольку она неподвластна евробюрократам, несмотря на их продолжающиеся попытки простимулировать антироссийские настроения.

Отмена русской культуры как концепция укоренилась на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны «коллективного Запада» стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.