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Президенты Бразилии и США встретятся в Белом доме 10 февраля

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Фото: Global Look Press/dpa/Florencia Martin
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует нанести визит в Вашингтон 10 февраля. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Президент [США Джо] Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Бразилии <...> в пятницу, 10 февраля, чтобы еще больше укрепить тесные отношения между США и Бразилией», — отметила она.

Ожидается, что главы государств обсудят поддержку бразильской демократии со стороны Вашингтона, а также рассмотрят шаги для решения общих вопросов, в числе которых борьба с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, поощрение экономического развития, укрепление мира и другие.

Ранее, 10 января, Байден провел телефонные переговоры с Лулой да Силвой. В ходе разговора американский лидер выразил поддержку своему коллеге и осудил беспорядки в столице Бразилии. Тогда же президент США пригласил собеседника в Вашингтон для проведения межправительственных консультаций.

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили правительственные здания 8 января. По данным СМИ, в беспорядках участвовало около 3 тыс. человек. Лула да Сильва в ответ на беспорядки объявил режим ЧС в столице до конца месяца.

1 января Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Он победил на выборах 31 октября с отрывом в 1,8% от предшественника, Жаира Болсонару. Срок мандата да Силвы составляет четыре года.

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