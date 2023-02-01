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В Минобороны заявили о попытке Запада провести ментальный блицкриг

Минобороны: Запад в 2022 году пытался провести в России ментальный блицкриг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Страны Запада предприняли попытку провести в России блицкриг ментальной войны в начале 2022 года, однако эти действия оказались безуспешны. Такое мнение выразил советник министра обороны Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества».

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Ильницкий пояснил, что ментальный блицкриг ― попытка сломить волю врага, воздействуя на его политически элиты и СМИ, чтобы при их помощи уничтожить государственные институты и силовые структуры.

По мнению автора, классический военный блицкриг занимает от 40 до 100 дней. Ментальный же потребует от одного до двух лет, поскольку необходимо добиться предательства в рядах элит страны.

Ильницкий добавил, что в перспективе до 15 лет у россиян можно было бы сформировать новую идентичность.

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», ― подчеркнул советник главы российского оборонного ведомства.

Помимо этого, Ильницкий допустил, что о «полной неудаче» Запада можно будет говорить к середине 2024 года. Тогда, в его видении, у элит и населения России сформируется понимание, что договориться с Западом невозможно и вернуть «как было» не получится.

В декабре политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» заявил, что США безуспешно пытались организовать в России государственный переворот, как это в 1933 году планировал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

По словам Светова, в 2000-е годы США и НАТО пытались своими идеями повлиять на сознание людей, но они не учли сплоченность русского народа, который не будет подчиняться кому-либо.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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